Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Телеграм-канале, что есть вероятность отправки военных подразделений ВС РФ, выполняющих боевые задачи в Африке, в зону специальной военной операции на Украине. Журналист сделал такой вывод после информации о вступлении бойцов ЧВК «Вагнер» в состав спецподразделения «Ахмат».

Как отметил Сладков, одна часть ЧВК «Вагнер» подписала контракт с Минобороны РФ, другие отправились в Росгвардию, а еще одна вступила в ряды «Ахмата». По его словам, подразделения бывшего «Вагнера», находящиеся в Сирии и Африке, будут объединены с «Ахматом» и Росгвардией.

«Африканский корпус Министерства обороны РФ может перестать быть африканским, а превратиться в активный боевой корпус действующий в зоне СВО», – предположил Сладков.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в спецподразделение «Ахмат» должны вступить бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» в количестве 3 тысячи человек.