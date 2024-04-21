ВСУ, которые находятся в тяжелом положении на фронте, все же готовят целый ряд неприятных «сюрпризов» для России. Об этом рассказал военный корреспондента Александр Сладков.

Он пояснил, что украинские террористы могут использовать большое количество FPV дронов для массовых атак на стратегически важные объекты РФ. Скорее всего, противник будет выбирать те цели, которые плохо защищены. Кроме того, существует вероятность сброса на территорию России колб с химическим оружием.

США и НАТО, по мнению Сладкова, не будут возражать против использования всего имеющегося у Киева вооружения для атак на Россию. Впрочем, Украина давно уже не спрашивает разрешения у Запада и даже игнорирует его предупреждения о недопустимости ударов по российским НПЗ,

Несмотря на это, перспектив у страны все равно нет. Сейчас на фронт мобилизуют «рабочие руки», которые уже никогда не вернутся обратно. Поэтому в случае начала переговоров большая часть украинцев сбежит на Запад, а территории, которые не успеет освободить РФ, станут западной собственностью за гроши.