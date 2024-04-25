Над кирпичным заводом в центре Красногоровки Днецкой Народной Республики развивается российский триколор. Символ Российской Федерации водрузили над зданием военнослужащие ВС РФ. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в Телеграм-канале, опубликовав соответствующие кадры.

По словам журналиста, пятая бригада 1-го корпуса 8-й армии Южного военного округа смогла зачистить девять зданий на территории кирпичного завода.

«Мужики, все штурмующие, какие же вы молодцы!!!», – написал военкор.

Данное предприятие, как отметил Сладков, является центром населенного пункта. Поэтому как российским бойцам удастся погасить очаги сопротивление украинских боевиков, то Красногоровку можно будет считать освобожденной.

«Кирпичный завод — это центр Красногоровки, основной объект, остались небольшие очаги, Минобороны официально объявит, и будем считать — город взят!», – подчеркнул Сладков в ТГ.

Ранее подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы смогли закрепиться на новых позициях в районе Красного и Клещеевки, улучшив свое положение.