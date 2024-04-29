В Серебрянском лесничестве и прямо у подножия Белой горы в населенном пункте Белогоровка российские военные разгромили позиции ВСУ. Киев снова понес крупные потери, рассказал военный корреспондент издания RT Влад Андрица.

Он опубликовал эксклюзивные кадры с места событий и отметил, что ВС РФ используют большое количество дронов-камикадзе и беспилотников с механизмами сброса взрывных устройств для уничтожения противника. ВСУ также применяют БПЛА в большом количестве, однако преимущество все же на нашей стороне.

У Белой горы штурм осуществляется бойцами 7-й бригады 2-го Армейского корпуса. Они берут противника в клещи, слаженно действуя со штурмующим гору спецназом «Ахмат».

Ранее стало известно об освобождении села Семеновка неподалеку от Авдеевки. По мнению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сейчас ВС РФ получили реальную возможность выйти к населенному пункту Карловка, где дислоцируется очередной украинский гарнизон.