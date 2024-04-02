Тренировочный центр, где готовили украинских морских пехотинцев для отправки на фронт, был уничтожен в результате удара Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает военкор Евгений Поддубный.

«Центр подготовки морпехов противника, а также объекты логистики, используемые украинской армией, стали вероятной целью для ВС РФ при ударе по объектам в районе села Солончаки Очаковского района Николаевской области», – написал военкор.

По его словам, населенный пункт Солончаки уже попадал в поле зрения российских военных. Осенью 2023 года в его окрестностях Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили ангар, где хранились десантные катера, используемые украинскими военнослужащими для диверсионных вылазок на левый берег реки Днепр.

Напомним, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщает о нарастающей интенсивности обстрелов со стороны ВСУ территории населенного пункта Новая Каховка, расположенного на левом берегу Днепра. В результате удара по жилым кварталам города со стороны ВСУ ранения различной степени тяжести получили три местных жителя.