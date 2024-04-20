Российские подразделения продолжают удерживать инициативу по всей линии боевого соприкосновения, сообщил 20 апреля фронтовой репортер Евгений Поддубный.

В авторском тг-канале Поддубный пишет, что удержание ВС РФ инициативы на фронте – факт очевидный и подтвержденный ежедневными сводками, которые поступают в Генштаб ВС РФ с передовой.

Военкор отметил, что каждый день российские войска с разной интенсивностью смещают оборону врага, отодвигая линию фронта. Тяжелую работу «по взлому глубокоэшелонированной и подготовленной обороны» ВСУ российские воины ведут на всех участках СВО, пишет военкор.

Отдельно военкор отметил работу российских пилотов, которые эффективно поддерживают продвижение штурмовых подразделений. Как в свое время авиация поддерживала освобождение Марьинки и Авдеевки, так теперь поддерживает штурмовые подразделения, сражающие за Часов Яр.