Диверсанты ВСУ могут выдавать себя за уклонистов или беженцев, чтобы проникнуть в Россию и заняться подготовкой новых терактов. Об этом рассказал военный корреспондент, старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

Диверсии могут устраивать также боевики так называемых «Русского добровольческого корпуса»* и «Легиона “Свобода России”»*, – отметил военкор. Эти организации, взращенные Главным управлением разведки Украины, будут скорее всего задействованы для нападений на Курскую, Брянскую, Белгородскую и Смоленскую области.

Также подготовленные ГУР и СБУ боевики могут проникать в глубь территории России, выдавая себя за сбегающих от тотальной мобилизации уклонистов и гастарбайтеров.

В зоне специальной военной операции украинские военные уже переодеваются в гражданскую одежду и используют авто мирного населения, надевают форму российской армии, идут на другие подобные хитрости, пояснил Матюшин.

* – террористические организации, запрещенные в России