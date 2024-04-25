Очередной населенный пункт в районе Авдеевки оказался под контролем российских ВС. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Лисицинын в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о Соловьево, откуда уже выбили боевиков ВСУ. Сейчас в населенном пункте осуществляются мероприятия по зачистке.

Помимо Соловьево, российские ВС за минувшие пару дней освободили также Новобахмутовку и Очеретино на Авдеевском направлении. Ожидается официальное подтверждение этой информации от Минобороны РФ.

Ранее стало известно об успешном штурме крупного опорника в Часовом Яре. Этот город в 15 километрах от Артемовска, по мнению западных и российских экспертов, станет ключом к Славянску и Краматорску и позволит развить наступление ВС РФ на Донбассе.