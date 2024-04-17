ВС РФ в среду нанесли «ювелирный» удар по гостинице в Чернигове, где базировались боевики ВСУ и иностранные наемники. Военкор Александр Коц отметил, что заведение перестало функционировать и использовалось для военных целей с самого начала специальной военной операции.

Речь идет о гостинице «Профсоюзная», которую Киев называет объектом гражданской инфраструктуры. Однако на одном из видео хорошо заметен военнослужащий ВСУ в форме и с наколенниками. Среди пострадавших он оказался далеко не один.

Военные корреспонденты также рассказали, что в гостинице постоянно находились офицеры ВСУ, не исключено, что там располагался командный пункт противника.

Ранее стало известно об ударе по порту Южный под Одессой, который вызвал мощную детонацию и сильное возгорание.