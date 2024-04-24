Военкор Юрий Котенок раскрыл детали утреннего ракетного удара по Одессе. Он отметил, что целью была не электроподстанция, а войсковая часть рядом с Горбатым мостом.

Там ранее находилась часть связистов, но сейчас на ее территории развернули предприятие по ремонту военной техники – грузовых автомобилей, бронетранспортеров и прочего. Кроме того, там же восстанавливали средства радиоэлектронной борьбы и системы ПВО.

Военкор также пояснил, почему возникли перебои с подачей электроэнергии. В непосредственной близости от части проходит линия электропередач, ее могло задеть взрывом.

Напомним, около 7 часов утра в Одессе прогремело несколько взрывов, причем первый прилет был зафиксирован всего через минуту после объявления воздушной тревоги.