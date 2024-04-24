Несколько мощных взрывов подряд прогремело в Одессе 24 апреля около 6:58. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также отмечается, что после ударов возникли серьезные перебои с подачей электричества.

Воздушная тревога была объявлена в 6:57, а буквально спустя минуту уже прогремел первый взрыв. После этого было зафиксировано еще около трех сильных ударов, власти Одесской области уже сообщают о прилетах ракет.

Над Одессой поднимаются клубы черного дыма, на одном из пораженных объектов начался сильный пожар. Оперативные службы уже выехали на место.

Объявление тревоги за минуту-две до взрывов – обычное дело на Украине. Связано это не только с неграмотно поставленной работой противовоздушной обороны, но и с высокой скоростью ракет, которые не всегда удается обнаружить вовремя. Впрочем, даже если пуски и выявляются, отреагировать на них ПВО Украины не успевает.