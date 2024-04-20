Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне специальной военной операции. Трагедия произошла в районе села Приютного Запорожской области, где журналист снимал репортаж о борьбу с украинскими дронами.

Два дня назад корреспондент опубликовал последний свой репортаж. В нем шла речь об использовании дробовиков для уничтожения вражеских БПЛА и о методике обучения этому способу борьбы с беспилотниками.

Во время съемок дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на военкора. Первая попытка оказалась неудачной, противник промазал. Однако следом за ней последовала вторая. В результате взрыва Еремин получил несовместимые с жизнью ранения.

42-летний журналист с первых дней спецоперации находился на самых горячих участках фронта. Он и его съемочная группа еще в 2022 году выпустили репортаж об освобождении Волновахи. Также он побывал на заводе “Азовсталь” в Мариуполе, в Марьинке. За свои публикации Еремин был награжден орденом За заслуги перед Отечеством второй степени.