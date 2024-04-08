Российские подразделения активно штурмуют Часов Яр, выбивая противника с позиций, однако все же их действия осложняет застройка промышленного района. Как сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Телеграм-канале, ВС РФ взялись за населенный пункт «мертвой хваткой», так как он является важным рубежом для дальнейшего продвижения.

По словам военкора, наши бойцы «взяли Часов Яр за грудки» и, несмотря на все сложности продвижения в промышленной зоне населенного пункта, они не ослабят свою хватку. Тем более, что на помощь штурмовикам приходят удары с неба.

«Для авиабомб преград нет», – написал журналист.

Сладков предполагает, что после освобождения Часова Яра российские силы могут направиться на Краматорск, расположенный в 45 км севернее. А дальше ВС России могут пойти в сторону Харькова через Изюм. Продвигаясь по данному маршруту российские штурмовики соединятся с еще одной своей группировкой под Купянском – десантниками 98-й дивизии ВДВ и бригадой добровольческого корпуса Минобороны.