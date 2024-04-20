В Черновицкой области зафиксирован очередной инцидент, при котором местные жители агрессивно среагировали на появление сотрудников территориального центра комплектования. Дело чуть не дошло до самосуда. Чтобы остаться в живых, военкому пришлось открыть огонь.

Сообщается, что инцидент случился вблизи черновицкого села Черногузы. Военкомы прибыли туда с одной целью – набрать побольше мобилизованных. Однако местные жители встали на защиту односельчан, не поддержав намерения военкомов. Украинцы заблокировали автомобиль, на котором приехали военкомы, начали угрожать, а затем попытались остановить мобилизацию силой.

Сотрудникам ТЦК пришлось открыть огонь. Чтобы защититься и испугать народ, они начали палить в землю. Сообщается, что ранений никто не получил. Что стало с военкомами, неизвестно. Вероятней всего, они покинули село – так военкомы обычно поступают, когда сталкиваются с протестами и агрессией местного населения.