Мертвое тело мужчины из Чувашии обнаружили в реке Дон в окрестностях села Красногоровка Воронежской области. Идентифицировать личность утопленника смогли по документам, обнаруженным при осмотре тела. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Воронежской области.

«Вечером 21-го апреля 2024 года в реке Дон вблизи села Красногоровка Богучарского района Воронежской области обнаружено тело мужчины, 1964 года рождения, жителя Чувашской Республики, при себе у него были документы, удостоверяющие личность», – следует из сообщения пресс-службы.

Сообщается, что для установления точной причины наступления смерти следствием была назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие полагает, что обнаруженный мертвым мужчина был водителем автомобиля, в котором затонули следовавшие из зоны СВО военнослужащие. Правовая оценка происшествия будет дана в суде, где будет рассматриваться уголовное дело, возбужденное по статье 264 УК РФ.