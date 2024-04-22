Популярная певица и дизайнер Виктория Бекхэм устроила грандиозную вечеринку в честь своего 50-летия в престижном ночном клубе Лондона. Знаменитость появилась на праздничном мероприятии в элегантном вечернем платье, а также порадовала гостей небольшим перформансом.

Во время празднования дня рожденья Виктории Бекхэм произошло воссоединение легендарной поп-группы Spice Girls. Пять участниц музыкального коллектива: Эмма Бантон, Мелани Си, Джери Холливелл, Мел Би и виновница торжества – Виктория Бекхэм спели свой хит под названием Stop.

Торжественный момент снимал на камеру муж Виктории футболист Дэвид Бекхэм, позже опубликовавший видеоролик в социальной сети. На опубликованных кадрах можно увидеть, как Дэвид Бекхэм подпевает вместе с солистками группы Spice Girls. Виктория в комментариях к видеоролику написала, что это была «лучшая ночь в ее жизни». Также Виктория вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом сделала совместное фото со всеми своими детьми.