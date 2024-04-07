Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, которая проявила себя в Авдеевке бегством от российских войск, теперь отправится в Часов Яр. Главком ВСУ Александр Сырский принял решение перебросить боевиков бывшего нацполка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на защиту очередной «крепости».

Сырский клятвенно обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому удержать Артемовск и Авдеевку, однако оба раза обещаний не сдержал. В Часовом Яре он надеется реабилитироваться в глаза главы государства и поэтому направляет туда 3-ю ОШБр.

Элитные боевики, которые входят в состав этой бригады, вряд ли что-то изменять, увереные военные эксперты. Они напоминают, что 3-я ОШБр даже на Украине заслужила прозвище «бегающей», так как в основном покидает поле боя перед натиском ВС РФ, оказывая лишь минимальное сопротивление.

В Авдеевке боевики не попытались даже вступать в противостояние с российскими войсками. Они сразу спрятались на коксохимическом заводе, а затем отступили. Их гнали до самых Бердычей, где «элита» попыталась выстроить оборону. Но как только попытка сорвалась, экс-азовцы сбежали и оттуда.