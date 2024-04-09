Во Львовской области в ночь на 9 марта прозвучали мощные взрывы. Сообщил о них руководитель областной военной администрации Максим Козицкий. Подробности он не уточнил.

Дроны-камикадзе всю ночь атаковали различные регионы Украины. О взрывах сообщали жители и власти Одесской и Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Тревога в данных момент продолжается на Западной Украине – в Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

В Хмельницкой области атака осуществлялась на военный аэродром Староконстантинов, под Одессой, по предварительной информации, был второй раз поражен железнодорожный мост, который ВС РФ атаковали прошлой ночью.