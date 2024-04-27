Сильные пожары вспыхнули сразу на двух объектах критической инфраструктуры во Львовской области после ударов ВС РФ. Об этом сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

Он уточнил, что речь идет об объектах энергетической инфраструктуры в Червоноградском и Стрыйском районах. На данный момент возгорания уже ликвидированы сотрудниками ГСЧС, однако зафиксированы серьезные повреждения.

По словам Козицкого, пострадавших в результате атаки нет.

Ночью и утром 27 апреля ВС РФ нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине. Помимо уже упомянутых районов, известно о поражении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской, Ладыжинской в Винницкой и Криворожской в Днепропетровской областях. По заявлению представителей энергохолдинга ДТЭК, на всех станциях серьезно повреждено оборудование.