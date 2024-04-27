Западная Украина оказалась под ударами ВС РФ рано утром 27 апреля. Ранее взрывы уже звучали в Ивано-Франковске, однако в настоящий момент ракеты атакуют Львовскую область.

Украинский Telegram-канал «Общественное» сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», выпущенные истребителями МиГ-31К, а также крылатые Х-22 летят по направлению к населенному пункту Стрый Львовской области.

Кроме того, несколько ракет направляются в Бурштын, где уже гремели взрывы ранее.

В ночь на 27 апреля ВС РФ нанесли массированные удары по Ивано-Франковской и Житомирской областях. Также о взрывах в Сети сообщили жители Днепропетровска и столичного региона Украины.

Цели все те же – военные и энергетические объекты, логистика ВСУ, позволяющая получать оружие из-за рубежа и доставлять его на передовую.