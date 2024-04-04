Организация Североатлантического договора (НАТО) представляет собой военно-политический блок, основанный 4 апреля 1949 года с целью защитить Европу от возможной агрессии со стороны Советского Союза. В этот четверг организация отмечает 75 лет с момента основания. Однако праздничные мероприятия проходят на фоне внутренних противоречий и разногласий. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.
По словам американского историка и эксперта в области геополитики Гилберта Доктороу, будущее Североатлантического альянса весьма туманно. В случае победы на выборах президента США Дональда Трампа дальнейшая судьба НАТО будет под вопросом. Еще одним негативным фактором для дальнейшей судьбы Североатлантического альянса является приближающееся поражение ВСУ на поле боя.
«Я не вижу светлого будущего для НАТО ни при каких обстоятельствах. Как известно, организация изжила свою полезность, когда распался СССР», – резюмировал эксперт.