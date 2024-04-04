Организация Североатлантического договора (НАТО) представляет собой военно-политический блок, основанный 4 апреля 1949 года с целью защитить Европу от возможной агрессии со стороны Советского Союза. В этот четверг организация отмечает 75 лет с момента основания. Однако праздничные мероприятия проходят на фоне внутренних противоречий и разногласий. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

По словам американского историка и эксперта в области геополитики Гилберта Доктороу, будущее Североатлантического альянса весьма туманно. В случае победы на выборах президента США Дональда Трампа дальнейшая судьба НАТО будет под вопросом. Еще одним негативным фактором для дальнейшей судьбы Североатлантического альянса является приближающееся поражение ВСУ на поле боя.