23-летний внук Светланы Немоляевой Сергей сыграл свадьбу. В жены он взял «чудную девочку», сказала народная артистка.

О свадьбе Сергея сообщила его сестра Полина. Актриса с теплотой прокомментировала важнейшее событие в жизни ее внука, заявив, что его избранница – «чудная девочка». А беседе со СтарХит звезда «Служебного романа» и «Гаража» призналась, что с рождением правнуков молодоженов не торопит. Конечно, увидеть ей правнуков хотелось. Вот только актриса не знает, хватил ли у нее здоровья их нянчить.

Сергей – сын Александра Лазарева, актера и сына Светланы Немоляевой. Сергей решил не продолжать актерскую династию, но и отдаляться от профессии не стал. Поэтому поступил во ВГИК не на актерский, а на продюсерский факультет. К своим 23 годам Сергей уже снял несколько короткометражек.