Между Белгородской и Курской областями во время атаки ВСУ на эти региона появились вертолеты UH-60A Black Hawk производства США. Для многих военных экспертов это стало полной неожиданностью. Сейчас аналитики утверждают, что в распоряжении ВСУ могли появиться также и истребители F-16.

«Черные ястребы» действительно использовались террористами в ходе атак на российские регионы, это подтверждается распространившимися по Сети видеозаписями. Экс-военнослужащий спецназа РФ Александр Арутюнов рассказал, что их появление в Козинках стало весьма неприятным сюрпризом.

«Когда заявили, что в Козинках предположительно были «Black Hawk» все посмеялись. Но буквально на днях была захвачена камера одного из РДК (признанная террористической и запрещена на территории РФ организация), получили съемки, что действительно там были «Black Hawk». Велась съемка из десантного отсека вертолета — было показано, как они высаживаются, как разбегаются в стороны…», – заявил эксперт.

Он отметил, что уже тот факт, что ВС РФ не получили информацию об этих вертолетах раньше, делает противнику честь. Он сумел скрыть важные данные. По словам специалиста, винтокрылые машины поступили на вооружение ГУР, которое и организует диверсии.

Арутюнов также отметил, что так же тайной на Украину могли бы доставлены и истребители F-16, о чем думать совершенно не хотелось бы. Но если появились UH-60A Black Hawk, во что никто не верил, то и самолеты могут сейчас находиться на каком-то из аэродромов.