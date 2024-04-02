Международный механизм по компенсации причинённого в результате боевых действий ущерба Украине может быть размещен в Нидерландах при условии выполнения ряда требований. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление и. о. министра безопасности и юстиции Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус.

Во время своего выступления на международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» нидерландский чиновник заявила, что в Гааге работает Международный уголовный суд (МУС) и международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине. По ее словам, в случае выполнения ряда условий механизм по возмещению причиненного ущерба Украине может быть размещен в Нидерландах.

«Нидерланды готовы принять у себя механизм по компенсации ущерба Украине, также при определенных условиях», – заявила Дилан Йешильгез-Зегериус.

По ее словам, на территорию Украины уже было отправлено четыре следственные группы, в составе которых работают граждане Нидерландов, Бельгии и Чехии, в под эгидой МУС.