Военная помощь в виде ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, танков и бронемашин для киевского режима прибудет из Испании на Украину уже к началу мая. Об этом в своем материале со ссылкой на заявления испанских властей сообщает издание El País.

Глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес отметила, что очередной пакет военной помощи для Украины был одобрен испанскими властями под давлением руководства Европейского союза. Власти Испании уже подтвердили, что на территорию Украины будут отправлены ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, немецкие танки Leopard 2A4 и несколько бронемашин. Точное количество бронетехники и зенитных ракет, которые будут переданы Украины, не сообщается.

Министр обороны Испании также заявила, что правительство уже работает над отправкой киевскому режиму нового пакета военной помощи, который должен будет прийти на Украину уже в конце июня. В новый пакет будут включены еще 10 танков Leopard 2A4, в настоящий момент проходящие процесс расконсервации.