Информация подполья о попадании по расположению иностранных наемников в Славянске подтвердилась. ТАСС сообщает, что в результате прилета уничтожено более 60 боевиков ВСУ и французского «Иностранного легиона».

Помимо этого, в Славянске находились «солдаты удачи» из Грузии и Соединенных Штатов, которые также ликвидированы.

Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по прибежищу французских наемников, доставивших в Славянск самоходные артиллерийские установки CAESAR. Представители силовых структур рассказали ТАСС, что более 60 боевиков уничтожено.

Ранее также сообщалось о взрыве в Полтаве, в результате которого вспыхнул пожар. По цвету дыма местные жители определили, что горит хранилище горюче-смазочных материалов.