Российская армия планомерно наносит удары по инфраструктурным и военным объектам ВСУ, расположенным практически во всех областях Украины. Наибольшее количество ударов приходится на Харьков, Одессу, Днепропетровск, Киев и Николаев. О последствиях разрушительных ударов ВКС РФ по объектам энергосистемы Украины рассказывает в своем материале издание «Аргументы и факты».

Одним из последних знаковых прилетов по Харькову стало уничтожение российской армией местной телевышки, которую ВСУ использовали для связи и наведения ракет на Белгородскую область. Ранее в Харькове уже были разрушены практически все трансформаторные подстанции и объекты генерации – теплоэлектростанции. Без достаточного количества электроэнергии в городе остановилась работа предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом. Киевский режим в срочном порядке пытается эвакуировать из города уцелевшее промышленное оборудование.

В некоторых районах Харькова нет газа из-за поврежденных трубопроводов. Данный факт также негативно влияет на промышленное производство. По словам военного эксперта Геннадия Алехина, после уничтожения харьковской телевышки в радиусе 540 километров пропал телевизионный сигнал, а также есть проблемы с мобильной связью.