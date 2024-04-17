17 апреля певица, модель, актриса и дизайнер Виктория Бекхэм отмечает свое 50-летие. В честь своего юбилея знаменитость опубликовала в социальной сети пост.

«Готовлюсь шагнуть в свои 50. На каблуках, конечно! Я чувствую себя невероятно от того, что достигла такой вехи», – написала Виктория.

В этом году в семье Бекхэмов еще одно знаменательное событие – Виктория и Дэвид отпразднуют «серебряную свадьбу», 25 лет семейной жизни. И хотя на протяжении этого периода их брак не был идеальным, они все равно смогли сохранить отношения и простить друг другу все обиды. Бывшая участница группы Spice Girls и знаменитый футболист поженились 4 июля 1999 года. Свадьба проходила в Дублине, на которой присутствовало 300 гостей.

А ведь была высокая вероятность, что Виктория могла не встретить своего нынешнего супруга. Певица могла выйти замуж за совершенно другого человека. Виктория влюбилась впервые в 20-летнем возрасте в сотрудника своего отца – Марка Вуда. Их роман развивался очень стремительно, что вскоре молодые люди начали жить вместе, а затем Виктория получила предложение руки и сердца. Но через некоторое время пара рассталась.

Впрочем Виктория особо не горевала, ведь на музыкальном поприще она дела успехи, а затем и вовсе встретила своего будущего супруга Дэвида Бекхэма.