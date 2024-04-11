Артиллеристы группировки ВС РФ «Восток» начали мстить за гибель пресс-офицера Минобороны Евгения Половодова. Они нанесли мощный удар по позициям ВСУ на Кременском направлении.

Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по съемочной группе, в которую, помимо Половодова, входили оператор Денис Шум и репортер Артем Юндас. Пресс-офицер погиб на месте, оба журналиста получили ранения и находятся в госпитале – Шум с ранением ноги и Юндас с контузией

При этом очевидно, что ВСУ целили именно по репортерам, так как после артобстрела они пытались добить их беспилотником. Однако промахнулись.

На кадрах записи, опубликованной в Сети, бойцы ВС РФ заряжают артиллерийский снаряд с надписью черным маркером: «За Евгения Половодова!».