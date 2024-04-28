Ежегодно за неделю до Пасхи православные верующие отмечают праздник Всхода Господня в Иерусалим или, как в народе его именуют, Вербное воскресенье. В этом году Верное воскресенье выпало на 28 апреля.

По приданию, жители города устилали путь Иисуса Христа пальмовыми ветвями. Но так как на Руси пальм не было, то наши предки заменили их ветвями вербы. Поэтому праздник и получил такое название.

В этот день все православные верующие посещают храм. По традиции, они приходят с веточками вербы, чтобы освятить их. После службы вербу принято ставить дома возле образов. Издавна люди верили, что освященная верба оберегает дом от зла и невзгод, поэтому веточки вербы принято хранить целый год, вплоть до следующего праздника.

Также в Вербное воскресенье принято было накрывать праздничный стол. Но так как до Пасхи следует соблюдать пост, то на столе не должно быть мяса, молока, яиц. Допускаются рыбные блюда, сладкие постные мучные изделия, овощи, фрукты, грибы.

На Руси верили, что освященная верба могла отогнать от человека болезни. Поэтому принято было слегка хлестать друг друга прутиками вербы и приговаривать: «Не я бью – верба бьет». Также существует поверье, что в вербное воскресенье не стоит посещать кладбища.

Кроме того, в этот праздник стоит отказаться от выполнения таких домашних дел, как стирка, уборка, работа в саду.