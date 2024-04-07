Верблюдицы вскоре могут полностью заменить коров

Преподаватели Оксфордского университета Ариэль Ахерн и Доун Чатти отмечают ускорившееся превращение верблюдиц в коров на фоне меняющегося планетарного климата. Прямо сейчас ведется создание мегаферм по производству верблюжьего молока в промышленных объемах. Источник: The Conversation.

Животные, которые когда-то паслись на огромных территориях, все чаще загоняются на огромные молочные фермы Ближнего Востока, где машины доят тысячи верблюдиц. Верблюдов подчиняют модели оседлого земледелия, в результате которой появились современные коровы, овцы и свиньи. Все прошлые столетия одно и двугорбым травоядным удавалось сопротивляться этому, но в некотором смысле они являются идеальным домашним скотом для грядущей климатической реальности.

Верблюды эволюционировали, чтобы справляться с очень жаркими днями и морозными ночами в пустыне. Они способны целыми днями обходиться без воды и растительной пищи, они производят меньше метана, чем коровы, овцы и прочие жвачные животные.

Эти черты делают верблюдов уникально подходящими для животноводства в XXI веке и означают, что они могут играть ключевую роль в адаптации производства продуктов питания к изменениям климата, особенно в пустынных и засушливых регионах.

Но те же черты, что делают верблюдов хорошо адаптированными к изменению климата, также делают их все более привлекательным объектом для интенсивного земледелия. Поскольку интересы крупного бизнеса направлены на поиск вариантов совместить меняющийся климат и возможности капиталистического роста, промышленная верблюжья промышленность интенсивно растет.

Авторы статьи отмечают, что они много лет работали с погонщиками верблюдов в сельских районах Аравии и Центральной Азии, и высказывают опасения, что переход к промышленному верблюдоводству не только нанесет вред окружающей среде, но также будет означать утрату важнейших традиционных знаний и нематериального культурного наследия. Было бы обидно, если бы «корабли пустыни» превратились в домашний скот, теснящийся в небольшом загоне.

Массовое производство верблюжьего молока

Эта тенденция обусловлена ​​растущим спросом на молочную продукцию от верблюдиц в качестве альтернативы коровьему, овечьему и козьему молоку. Свежее верблюжье молоко богато витамином С и содержит немного жира.

В монгольской пустыне Гоби и пустынях Омана, где авторам статьи приходилось работать, верблюжье молоко употребляют в свежем виде и добавляют в чай. Его также производят в виде ферментированного напитка или превращают в высушенный затвердевший творог для более длительного хранения.

Свежее молоко, производимое пастухами верблюдов, имеет мягкий вкус, который в определенные сезоны бывает немного слаще, в зависимости от растительности, на которой пасутся верблюды. Хотя пастухи в засушливых регионах всегда потребляли верблюжье молоко, его перспективная рыночная привлекательность основана именно на мягком вкусе, более низком уровне лактозы и составе питательных веществ.

Растущий спрос как на свежее, так и на сухое верблюжье молоко иллюстрируется ростом количества небольших молокозаводов в самых неожиданных местах, например, сотрудничество американских амишей и властей Саудовской Аравии. Все это подталкивает некоторых капиталистов к выведению пород верблюдов с более высокими надоями молока – подобно тому, как современные молочные коровы производят значительно больше молока, чем их дикие предки.

Огромные молочные фермы с верблюдицами

В ОАЭ и Саудовской Аравии уже существуют верблюжьи молочные фермы с тысячами животных (крупнейшая насчитывает свыше 10 000 голов), включая помещения для откорма верблюдов-самцов, которые будут забиваться на мясо. Строятся все новые фермы такого рода. В начале 2024 года Саудовский суверенный фонд благосостояния объявил о дальнейших инвестициях в производство верблюжьего молока.

Однако у промышленного верблюжьего животноводства есть некоторые проблемы. Самцы верблюдов, как правило, становятся очень агрессивными и даже опасными для человека в период гона, а у верблюдиц период беременности более длительный, чем у коров.

Тем не менее, ожидается, что данная отрасль будет быстро расти: оценки будущей стоимости мирового рынка верблюжьего молока к концу этого десятилетия составят от 2 до 13 миллиардов долларов США (свыше 1,2 трлн. руб.).

В Саудовской Аравии, ОАЭ и Омане верблюды считаются символом культурного наследия. Скачки на верблюдах и «конкурсы красоты» среди этих животных могут принести астрономические призы вплоть до 2 миллионов фунтов стерлингов (порядка 234 млн. руб.). Учитывая такие выдающиеся награды, неудивительно, что клонирование и иные передовые репродуктивные методы в арабском мире являются очень распространенными в стремлении вывести верблюда-победителя.

Утрата традиций

Ариэль Ахерн и Доун Чатти, авторы статьи, работали с кочевыми пастухами верблюдов в сельской Монголии и в пустынях Аравии, где у этих животных нет ограничений, связанных с ограждением, и их доят вручную. Верблюжьи животноводы обеспокоены переходом к мегамолочным заводам, где молоко верблюдов будет производится в промышленных масштабах.

Участники конференции, занимающиеся выпасом верблюдов и собравшиеся на одном из недавних семинаров в индийском Раджастане, опубликовали заявление, в котором подчеркивают, что они отвергают «добывающую модель животноводства, которая впервые будет внедрена во многих верблюдоводческих странах с колониальной эпохи». Они опасаются принятия модели промышленного содержания верблюдов, которая «зависит от ископаемого топлива, химических веществ и импортных кормов».

Люди работали с верблюдами на протяжении всей истории. Эти выносливые животные способствовали торговле на дальние расстояния и служили в армии, перевозя военную технику, обеспечивали средства к существованию многих поколений и способствовали ранней индустриализации. Сегодня они являются характерным образом для туристических брошюр.

Растущая тенденция индустриализированного верблюдоводства, основанная на максимизации производства молока за счет ограждения и контроля за передвижением, изменит очень многое в мире.