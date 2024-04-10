Китай несет ответственность за успехи Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. Данная ситуация может негативно сказаться на взаимоотношениях Пекина с Вашингтоном. Об этом во время своего выступления на мероприятии, организованном Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

«Мы прямо заявили Китаю, если это продолжится (успехи по освобождению новых территорий на Украине российской армией – ред.), то повлияет на отношения между США и КНР», – заявил американский дипломат.

Кэмпбелл заявил, что Вашингтон не собирается «сидеть сложа руки», пока Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют успехи на поле боя в украинском конфликте. По мнению заместителя госсекретаря США, успехи российской армии на Украине приведут к «неминуемому изменению баланса сил в Европе». Кэмбелл обвинил лидеров Китая и КНДР в поддержке Российской Федерации, что противоречит интересам США.