Советник Белого дома Д. Кирби заявил, что в Белом Доме скептически восприняли идею о наделении НАТО дополнительными полномочиями при решении вопросов о помощи Киеву.

Кирби подчеркнул, что идея об усилении роли Альянса в поддержке Киева обсуждалась «предварительно». От имени Белого дома он выразил недовольство высказанным предложением о том, что НАТО должно получить дополнительные полномочия в вопросах координации моментов предоставления Киеву помощи, приводит слова Кирби The Hill.

Накануне стало известно, что генсек НАТО Й. Столтенберг выдвинул идею о «миссии для Украины». Как пишет Financial Times, в рамках этой «миссии» предлагается в течение 5 лет передать Киеву $100 млрд. Деньги соберут 32 страницы-участницы Альянса.

Если «миссия» будет одобрена, она даст Альянсу возможность контролировать контактную группу по Украине по главе с США и управлять поставками летального оружия для Киева.