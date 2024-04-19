Возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) выложила в соцсетях сногсшибательный кадр, который многие фанаты расценили как намек рэперу, что пора бы сделать предложение.

На размещенной фотографии Валентина Иванова позирует в белоснежном платье невесты. Целомудренность наряда нарушает глубокое декольте, оголяющее грудь девушки. Валентина приняла соблазнительную позу и закрыла часть лица прядями волос. Образ Валя дополнила черными элегантными босоножками и скромным колье.

Фолловеры сочли, что подобным кадром Валя намекает, что хотела бы получить от Тимати предложение руки и сердца. Подтвердятся ли догадки, покажет время. А пока фанаты Вали засыпали ее комплиментами, называя невероятной и космической. «Валентина, больше огня!», – написал один из поклонников под снимком.