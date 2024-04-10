Российская противотанковая ракета уничтожила канадский бронетранспортер Super Bison. Отмечается, что ВСУ впервые задействовали на поле боя эту новейшую машину.

Канада заявляла ранее, что Киев получит 40 «Супер Бизонов». Однако эксперты рассказали «АиФ», что есть большие сомнения в том, что бронетранспортеры благополучно до Киева. Во всяком случае, в зоне проведения специальной операции появлялся только один БТР. И тот уничтожили в первом же бою.

На фото, появившихся в Сети, видна серьезная пробоина в боковой части канадского «Бизона». По мнению аналитиков, поразили его из противотанкового ракетного комплекса.

При этом эксперты считают, что бронетранспортер представляет собой самый современный образец техники, имеющийся в распоряжении ВСУ.

Ранее стало известно об уничтожении 32 гаубиц Д-20 украинской армии одним ударом ракеты «Искандер».