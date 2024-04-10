Ракета ОТРК «Искандер» установила рекорд по количеству уничтоженных вражеских орудий. Всего одного удара хватило, чтобы уничтожить сразу 32 гаубицы ВСУ в Сумской области.

Подразделения аэроразведки ВС РФ обнаружили центральную базу хранения оружия и боеприпасов в населенном пункте Ахтырка. Координаты были переданы ракетчикам, которые нанесли мощный удар ракетой комплекса «Искандер».

Атака пришлась на стоянку, на которой находилось 32 гаубицы Д-20. Все они уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля.

Военные корреспонденты отмечают, что Ахтырка располагается всего в 41 километре от Грайворонского района Белгородской области, скорее всего артиллерийские установки неоднократно задействовались для ударов по территории РФ.

Также военкоры отметили увеличившуюся дальность беспилотников аэроразведки. Благодаря этому количество целей противника будет увеличиваться.