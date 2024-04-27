Российский снайпер родом из Новой Каховки с позывным «Дым» рассказал о ликвидации в зоне проведения специальной военной операции афроамериканских наемников, сражающихся на стороне ВС Украины. Рассказ снайпера ВС РФ публикует в своем материале РИА Новости.

«При взятии Светлодарской ТЭЦ мной были замечены в оптический прицел снайперской винтовки лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были черного цвета», – рассказал российский снайпер.

По его словам, после ликвидации наемников штурмовая группа зашла на освобожденные позиции ВС Украины и обнаружили трупы чернокожих бойцов. После осмотра личных вещей ликвидированных наемников стало ясно, что они являются гражданами Соединенных Штатов Америки.

Примечательно, что тела ликвидированных российским снайпером афроамериканских наемников ВС Украины были обезображены украинскими военнослужащими. Солдаты ВСУ часто отрубают иностранным наемникам руки и головы, чтобы их тела было трудно идентифицировать.