Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в зоне проведения специальной военной операции украинский зенитно-ракетный комплекс С-300. В результате российского удара также были уничтожены украинские зенитчики, включая командира батареи ПВО майора Виталия Лавриненко с позывным «Комбат». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

«Сообщают о ликвидации майора Виталия Лавриненко из Харькова. Год назад по его батареи С-300 уже прилетело, и он был обгоревший и единственный выживший», – написал военкор.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, 20-го апреля 2024 года в окрестностях населенного пункта Каменское был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 ВС Украины. Батарея системы противовоздушной обороны украинской армии была уничтожена вместе с экипажем и командиром расчета. Ликвидированному командиру расчета ПВО ВСУ было 33 года.