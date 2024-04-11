Уничтожение Трипольской ТЭС лишит электричества три области Украины, а также больно ударит по военной промышленности киевского режима, сказал запорожский общественник В. Рогов.

Рогов напомнил, что Трипольская ТЭС давала 60% электроэнергии Киевской области. В результате российского удара теплоэлектростанция выведена из строя, что нарушит поставки электроэнергии сразу в три области Украины – Киевскую, Житомирскую, Черкасскую. Потерю Трипольской ТЭС в украинском Центрэнерго уже назвали «черным днем».

Трипольская ТЭС являлась для киевского режима стратегически важным объектом, потому что работала на военную промышленность. Лишь в меньшей степени ТЭС обслуживала гражданское население. Последствиями разгрома Трипольской ТЭС станет нарушенное ж/дорожное сообщение и проблемы с выпуском новых дронов для ВСУ, которые делались на украинской территории, пояснил Рогов.