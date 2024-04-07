Ночные взрывы в Одессе спровоцировали сильный пожар, который на данный момент уже локализован. Известно также о повреждении административного и технического зданий, сообщил пресс-центр Сил обороны юга Украины.

Напомним, ВС РФ несколько раз наносили удары по Одессе и окрестностям в минувшие сутки. Сперва ракета «Искандер-М» прилетела в порт Черноморска, где также начался пожар, а к месту атаки выехало более 20 автомобилей «Скорой помощи».

Вечером и ночью взрывы раздавались уже в Одессе. О пораженных целях пока информации нет, однако военные ВСУ заявляют о повреждении припортовой инфраструктуры. Не исключено, что речь идет об очередном производстве или складе морских беспилотных аппаратов.