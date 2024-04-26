Военное командование Украины делает из Сумской области очередную «фортицу». Там планируют заминировать еще больше территорий и возвести новые фортификационные сооружения, пишет Kyiv Independent.

Командиры ВСУ жалуются не только на панические настроения солдат, которые страшатся наступления ВС РФ на Сумскую область. Они недовольны и происками фермеров, которые продолжают засевать поля, предназначенные для минирования.

В штабах украинской армии, с одной стороны, говорят, что у ВС РФ нет достаточных сил для прорыва хорошо укреплены позиций. С другой, опасаются нападения на северо-восточной границе. Украинские эксперты допускают, что если русская армия все-таки двинется на Харьков, то включит в план наступления и Сумскую область, превратив ее в «опорный плацдарм».

Если бы Россия хотела создать в Сумской области санитарную зону, то давно бы реализовала это намерение, заявил военный историк О. Иванников в беседе с АиФ. Опубликованная украинским изданием статья по сути является оправданием киевского режима, который планирует жесткие репрессии в рамках мобилизации жителей Сумской области, считает эксперт.