В Великобритании 11-летняя девочка с PANDAS-синдромом внезапно проснулась с другой личностью, рассказало издание Devon Live.

Авторы публикации сообщили, что Эва Холден была обычной девочкой, однако в сентябре 2022 года она будто по злому волшебству начала демонстрировать сильные вспышки ярости. В один день она проснулась злой и раздражительной, испытывала панические атаки, страдала от множества фобий и психозов.

Родители девочки не могли контролировать ее, она полностью отказалась ходить в школу, на любые требования она бросалась в драку и кусалась, категорически не хотела спать одна.

Врачи провели обследование, но не смогли обнаружить каких-либо отклонений в состоянии ребенка. Однако школьная медсестра предположила, что все дело в PANDAS-синдроме, который представляет собой аутоиммунное расстройство, похожее на стрептококковую инфекцию.

После курса антибиотиков Эва вернулась к нормальной жизни, а большинство симптомов психического расстройства исчезли без следа. При этом терапевты, которые изначально обследовали ребенка, отметили, что обычных признаков стрептококковой инфекции у Холден не было. На это заболевание в подавляющем большинстве случаев указывают повышенная температура и боль в горле, однако ничего подобного у девочки не наблюдалось.