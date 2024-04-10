Команда исследователей из Медшколы Университета Вашингтона в Сент-Луисе назвала причину, из-за которой рак с каждым годом «молодеет». По их мнению, причиной является ускоренное биологическое старение.

Американские ученые провели тесты на 150 тыс. добровольцев 37-54 лет. Анализы крови и алгоритм PhenoAge помогли исследователям определить биологический возраст каждого участника эксперимента. При анализе данных стало понятно, что ускоренное биологическое старение повышает риск онкологии в молодом возрасте.

В большей степени ускорение биологического старения влияет на появление новообразований в легких, кишечнике, желудке, матке. Риск при ускоренном биологическом старении повышается на 22-42%, говорится в исследовании. Чаще всего в молодом возрасте обнаруживается рак легких, потому что из-за биологического старения там хуже всего протекает регенерация.