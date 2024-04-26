Киевский режим продолжает методично уничтожать всякое напоминание о Советском Союзе и России. Власти украинского Ровно показали первую стадию демонтажа крупнейшего в городе мемориала, посвященного памяти погибших в годы Второй мировой войны.

Три восьмиметровые фигуры были установлены на большом постаменте на Холме Славы в 1985 году. 26 апреля рабочие при помощи спецтехники обрушили скульптуры советского солдата, партизана и ребенка. Власти сообщили, что фигуры отправят на переплавку.

В дальнейшем власти планируют убрать постамент с надписью «Слава героям 1939-1945». В планах построить на освободившемся после демонтажа памятника месте музей. Какое теме будут посвящены музейные экспозиции, не сообщается.