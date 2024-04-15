13 апреля жители Углича ушли с концерта народного артиста Александра Серова, оставив полупустой зал. Это вызвало негодование со стороны пользователей Сети.

«Стыдоба! Приехал Народный артист. Еще играли музыканты, певец вышел и увидел перед собой пустующий зал — зрители понеслись в гардероб за своей одеждой», — написал в социальных сетях один из местных жителей.

Отмечается, что певец якобы намеревался представить музыкальный коллектив и исполнить еще несколько песен, но зрители этого уже не дождались.

Впрочем, сам певец эту информацию опровергает. Он пояснил, что во время последней песни зрители стоя аплодировали ему, что очень порадовало.

«И когда песня закончилась, продолжали аплодировать. Для меня это большая честь! Я поблагодарил зрителей, попрощался и ушел со сцены. Но через пять минут понял, что забыл представить оркестр. Вышел, начал представлять. На тот момент часть зрителей еще оставалась в зале, часть уже ушла», – рассказал артист порталу 76.ru.

Он также отметил, что было воскресенье, многим с утра надо было идти на работу и поэтому люди дождались окончания концерта и ушли домой.