В 2024 году Турция ожидает турпоток российских туристов аналогичный минувшему году – порядка 6-ти миллионов человек. Такую информацию сообщил президент Ассоциации туристических агентств Турции TÜRSAB Фируз Баалыкая.

Относительно цен на текущий год эксперт отметил, что из-за высокой инфляции в стране следует ждать подорожания на отдых, если курс доллара и евро по отношении к турецкой лире будет расти. Если же ситуация стабилизируется, то стоимость туров для россиян практически останется такой же, как и в 2023 году.

Как подчеркнул Фируз Баалыкая, туристический бизнес в Турции достаточно гибок, поэтому исходя из спроса, могут меняться и цены. Так как в прошлом году российские туристы бронировали очень мало туров, то уже к сентябрю цены на проживание в отелях значительно снизились.