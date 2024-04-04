В 2024 году Турция ожидает турпоток российских туристов аналогичный минувшему году – порядка 6-ти миллионов человек. Такую информацию сообщил президент Ассоциации туристических агентств Турции TÜRSAB Фируз Баалыкая.
Относительно цен на текущий год эксперт отметил, что из-за высокой инфляции в стране следует ждать подорожания на отдых, если курс доллара и евро по отношении к турецкой лире будет расти. Если же ситуация стабилизируется, то стоимость туров для россиян практически останется такой же, как и в 2023 году.
Как подчеркнул Фируз Баалыкая, туристический бизнес в Турции достаточно гибок, поэтому исходя из спроса, могут меняться и цены. Так как в прошлом году российские туристы бронировали очень мало туров, то уже к сентябрю цены на проживание в отелях значительно снизились.
«Сейчас Россия рынок номер 1 для Турции, Германия – номер 2 по объемам турпотока. Надеемся, Россия сохранит лидирующие позиции», – подытожил Фируз Балыкая.