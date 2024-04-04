Сайт министерства по региональной безопасности Тульской области сообщил о попытке ВСУ осуществить очередную террористическую атаку.

Киев задействовал для этой цели два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Попытка удара пресечена, оба дрона сбиты над территорией региона, передает РИА Новости.

Экстренные службы моментально отреагировали на атаку и уже находятся на местах падения беспилотников противника. Жертв, разрушений и пострадавших в результате уничтожения БПЛА нет.

ВСУ практически ежедневно запускают беспилотники по российским регионам. Так, 2 апреля дроны долетели до Татарстана, где ударили по НПЗ в Нижнекамске и общежитию в Елабуге. Эксперты считают, что расстояние в 1230 километров мог преодолеть легкомоторный самолет, превращенный в БПЛА и управляемый дистанционно.