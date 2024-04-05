В телефоне одного из напавших на Крокус Сити Холл террористов нашли фотографии с украинскими гербом и флагом. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

На нескольких снимках видны боевики ВСУ, которые закутались в украинские флаги. Они находятся рядом с руинами дома, на котором виднеется дата 24 февраля 2022 года.

Кроме того, на одном из снимков запечатлена марка украинской почты с нецензурным жестом.

Экспертиза сумела добыть данные с телефонов террористов, которые те пытались уничтожить после нападения на «Крокус». В них удалось обнаружить связь боевиков с украинскими спецслужбами. Следствие продолжается, сейчас сотрудники СК выясняют связи между террористами и исламистскими движениями.

Ранее сообщалось, что боевики фотографировали и отправляли кураторам снимки входов в здание.