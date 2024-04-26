Днем 25 апреля в Сумах прогремел мощный взрыв. Украинский портал «Страна.ua» сообщил подробности об этой атаке.

Отмечается, что в результате удара повреждения получило административное здание. Но главной целью все же был производственный цех, расположенный совсем рядом. Атака проводилась на него и оказалась успешной.

Ранее координатор Николаевского подполья сообщал, что в Сумах уничтожен также пункт дислокации украинских военных подразделений.

Российские ВС активно взялись за уничтожение промышленной, логистической и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Только за последние сутки из строя были выведены ж/д станции в Балаклее, Синельниково и в городе Смела Черкасской области.