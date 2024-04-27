В Соединенных Штатах подтвердили крушение своего разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper. Официальные лица Пентагона заявили, что беспилотник за 30 миллионов долларов «разбился» у берегов Йемена.

«Дрон ВВС США MQ-9 разбился в Йемене рано утром в пятницу. Расследование инцидента продолжается. Пострадавших нет», – сообщил телеканал CBS.

Журналисты также добавили, что это уже третий разбившийся в данном регионе.

Йеменские хуситы заявили, что беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны. В Вашингтоне эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают.

Кроме того, представители движения «Ансар Алла» отметили успешное поражение в акватории Красного моря нефтяного танкера из Великобритании.